Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки умерли девять ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 38 до 86 лет и четверо мужчин в возрасте от 62 до 77 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 329 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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