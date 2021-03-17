Воронеж, , 13:16 — REGNUM Провести подготовку к пожароопасному сезону призывают спасатели жителей частного сектора, сельской местности, владельцев дач в Воронежской области. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сотрудники ГУ МЧС по региону призвали владельцев частных домов и дач в марте окосить территорию домов и участков.

«К 100% построек, сгоревших в 2020 году огонь пришел по сухому бурьяну вокруг них, а рядом стоящие, окошенные, дома — не тронул», — уточнили в МЧС.

Также спасатели просят домовладельцев в случае необходимости огневых работ просят проводить их как можно быстрее — до наступления пожароопасного периода, и с соблюдением всех правил безопасности.

Как напоминает ИА REGNUM, сентябрь-октябрь 2020 года для Воронежской области ознаменовался целым рядом крупных пожаров — выгорели сотни гектаров, пострадали постройки. По данным МЧС, основная доля таких пожаров произошла из-за мусорных костров разнесенных ветром, неаккуратного обращения с огнем. Добавим, что в этом году власти приняли решение о введении особого противопожарного режима на две недели раньше обычного срока — с 15 апреля.