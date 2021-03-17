Женева, Швейцария, , 13:17 — REGNUM За минувшую неделю штамм коронавируса VOC 202 012/01, который был первоначально обнаружен в Великобритании, выявили еще в семи странах мира, и поэтому их общее число выросло до 118. Об этом 17 марта сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Также указывается, что штамм коронавируса 501Y. V2, первоначально обнаруженный в ЮАР, за неделю был выявлен еще в шести странах мира и его география возросла до 64 государств. При этом, по данным ВОЗ, этот штамм в полтора раза более заразен по сравнению с первоначальным SARS-CoV-2.

Кроме того, отмечается, что штамм P.1, присутствие которого первоначально было выявлено в Бразилии и Японии, за неделю впервые выявили еще в шести странах теперь он циркулирует в общей сложности в 38 государствах. По информации ВОЗ, данный штамм также более заразен по сравнению с первоначальным.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, общее число носителей коронавируса на планете Земля на сегодняшний день составляет 120 745 792.