Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Екатеринбурге не стали отменять в 2021 году весеннюю «Майскую прогулку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

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В 2020 году прогулку перенесли на осень из-за коронавирусных ограничений. В 2021 году мероприятие пройдёт 16 мая.

Участникам предложено четыре маршрута (от 17 до 50 км). Один из них посвятят 75-летию Российского географического общества. Жители и гости города пройдут по северной части города, в частности, через парк Победы, Калиновский, Шарташский и Шувакишский лесопарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области намерены отменить обязательное ношение масок в июне-июле 2021 года, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится.

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