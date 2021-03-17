Москва, , 13:20 — REGNUM Российский МИД выразил решительный протест украинской стороне в связи с провокацией против сотрудников посольства России на Украине. Сообщение об этом опубликовано 17 марта на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 16 марта в Киеве появились плакаты с фотографиями российских дипломатов и оскорбительными комментариями. Четырём служебным автомобилям российской дипмиссии неизвестные нанесли повреждения.

Для выражения протеста в МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило. Украинскому дипломату заявили, что Москва рассматривает инцидент как очередное грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Согласно этому документу принимающая сторона гарантирует безопасность, неприкосновенность и уважение иностранным дипломатам.

Украинская сторона, подчеркнули в МИД, обязана расследовать происшествие, привлечь виновных к ответственности и не допускать подобного впредь.

«Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом», — говорится в сообщении.