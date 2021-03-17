Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 241 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 марта. Для сравнения: днём ранее выявили 246 носителей инфекции.

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Новые случаи заражения коронавирусом установлены в 46 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (95) и Таганроге (десять). Более 30% заразившихся — жители Дона старше 66 лет, 4,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 77 466 человек.

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