Ульяновск, , 13:12 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 103 и 100. При этом есть новые летальные исход. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 17 марта, в Ульяновской области всего лабораторно выявлено 49 417 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 100.

Победили болезнь 46 011 пациентов, из них за последние сутки вылечились 103 человека. В целом доля выздоровевших составила 91,7%. В настоящее время продолжают лечение 2500 пациентов, у которых официально диагностирован COVID-19.

Кроме того, в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Таким образом, число летальных исходов достигло 906.

Отметим, что в Ульяновской области в рамках форума «Социальная справедливость глазами людей» обсудят меры поддержки медработников, стратегию развития кадрового потенциала здравоохранения и создание системы эффективной мотивации.