Нур-Султан, , 13:12 — REGNUM Около 900 млрд тенге ($2,15 млрд) правительство Казахстана ежегодно выделяет на обслуживание внешнего долга. Об этом 17 марта заявил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев на пресс-конференции.

По его словам, размер государственного долга составляет около 30% от валового внутреннего продукта (ВВП). Министр сравнил размер госдолга с другими странами. В частности, в странах Евросоюза уровень долга составляет 80% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года бывший министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов сказал, что к 2023 году расходы на обслуживание госдолга возрастут до 23% от ВВП.

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