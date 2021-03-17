Москва, , 13:13 — REGNUM Доля сотрудников столичных компаний, которые продолжают работать удалённо, составляет от 10% до 15%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов на международном онлайн-форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить про удаленную работу, то, по нашим оценкам, порядка 10−15% сейчас сохраняют режим удаленной работы. Это порядка 700−900 тыс. человек в городе», — сказал Ефимов.

По его словам, основная часть столичных компаний перешла на режим полноценной очной работы. Это, в свою очередь, положительно сказывается на темпах роста экономики Москвы.

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