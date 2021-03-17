Ставрополь, , 13:09 — REGNUM В Ставропольском крае пресечена деятельность банды, несколько лет совершавшей вооруженные нападения на граждан и организации в регионе Кавказских Минеральных Вод. В уголовном деле несколько эпизодов преступлений, совершенных шестерыми членами преступного сообщества, сообщили 17 марта в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Организатором банды является 42-летний мужчина, он вовлек в преступную деятельность пятырех своих знакомых. С 2017 года злоумышленники совершили ряд нападений с целью ограбления и завладения огнестрельным оружием. На счету преступников в том числе и убийства.

Так, в ходе нападения на один из магазинов в городе Ессентуки, совершенного в 2019 году, был расстрелян 34-летний мужчина, тяжело ранены еще два человека, один из которых скончался в больнице. Похитив 14 млн рублей, преступники скрылись с места преступления.

В настоящее время задержаны два члена банды, подозреваемые в совершении этого и других преступлений, и их пособник. Их поместили в СИЗО. Еще двое находятся в розыске. Один из членов преступного сообщества был ликвидирован в 2020 году самими бандитами в целях «так называемой зачистки собственных рядов», сообщили в СКР.