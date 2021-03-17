Киев, , 13:09 — REGNUM Власти Киева не могут самостоятельно, на свое усмотрение ужесточить карантинные ограничения в столице Украины без решения правительства, заявил 17 марта в эфире украинского телевидения глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Чиновник напомнил, что центральные власти ранее приняли поставление, которым городской власти Киева разрешается усиливать лишь некоторые меры контроля, например, форму обучения для школьников и студентов.

Соответствующее постановление кабмина вступило в силу в феврале, а ранее местные власти могли ввести соответствующие ограничения самостоятельно.

«Сейчас все (ограничительные) мероприятия необходимо соблюдать исключительно из перечня кабинета министров», — уточнил Рубан.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 16 марта мэр городаВиталий Кличко заявил, что уже через несколько дней мест в больницах Киева для больных коронавирусом не будет в принципе. Кличко также обратился к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений для Киева. Особенно мэра возмущает, что 18 марта в Киеве должен состояться футбольный матч Лиги Европы «Шахтер» — «Рома», на котором ожидается до 35 тыс. зрителей.

За последние сутки в Киеве зафиксировано 1,121 новый случай коронавируса, это наибольший результат по стране.