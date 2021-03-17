Москва, , 13:09 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России по футболу для подготовки к матчам с Мальтой, Словенией и Словакией. Об этом 17 марта сообщается на Telegram-канале команды.

Отмечается, что вызванный в сборную защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров, скорее всего, не сыграет в заключительном из трёх мартовских матчей, который пройдёт в Словакии.

Немецкий клуб проинформировал об этом Российский футбольный союз (РФС) после того, как получил вызов на футболиста. Это связано с ограничениями, существующими из-за коронавируса на государственном уровне между Германией и Словакией.

«Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека», — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России сыграет с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

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