Москва, , 13:08 — REGNUM Котировки нефти Brent к середине недели 17 марта отошли от максимумов в районе $70 за баррель в район $68,40. Это связано, прежде всего, с торможением вакцинации и приостановкой использования вакцины AstraZeneca в ряде стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Тем самым поставлено под вопрос активное восстановление экономики и спроса на топливо. Тем не менее, назревшая коррекция цен пока не пошла ниже, по нескольким причинам.

Неожиданно уменьшились запасы нефти в США на 1 млн баррелей. при прогнозе их роста на 2,7 млн баррелей, по данным института API, опубликованным 16 марта.

Но основное заключается в ожидании важнейшего для рынков события — итогов заседания ФРС США 17 марта. На нём и последующей пресс-конференции будут сформулированы прогнозы регулятора по дальнейшей динамике экономики и анонсированы подходы к денежно-кредитной политике.

От этого зависит понимание инвесторами и перспектив рынка нефти, его стимулирования в ходе действий Федрезерва.

Кром того, в насыщенный событиями сегодняшний день, участники рынка обратят внимание на отчёт Международного энергетического агентства (МЭА) и официальные данные о запасах нефти от минэнерго США.

Совокупность данных факторов в целом малопредсказуема и способна вылиться в значительные движения цены в ту или иную сторону. С технической точки зрения ограничителями движения могут послужить сильные ценовые уровни на рубежах $67,20−70,10 за баррель Brent», — считает эксперт.

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