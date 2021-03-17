Москва, , 13:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на упрощение порядка оформления виз для иностранных туристов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предоставляется возможность оформления обыкновенной туристической визы на основании подтверждения о бронировании отеля, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц.

Одновременно предлагается увеличить срок действия обыкновенной туристической визы до шести месяцев.

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