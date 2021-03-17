Москва, , 13:06 — REGNUM В администрации президента РФ сожалеют о решении Великобритании нарастить число боеголовок. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, без всякого сомнения, подобные действия Лондона «вредят международной стабильности и стратегической безопасности». Он подчеркнул, что в качестве обоснования такого шага «была озвучена некая эфемерная угроза, исходящая от России».

«Можно только сказать одно: это неверно, от России никакой угрозы не исходит», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия была и остается сторонницей международных переговоров, прежде всего с США, по теме стратегической стабильности.

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«Позиционирование России как некой угрозы для нас неприемлемо, потому что это неправда, — сказал пресс-секретарь российского лидера. — Россия — не угроза. А наращивание количества боезарядов — это то, что угрожает миру на всей земле».

Напомним, согласно опубликованной 16 марта стратегии оборонной и внешней политики Великобритании на следующие 30 лет, Соединённое Королевство увеличит ядерные силы для упреждения действий со стороны потенциальных противников. Так, количество боеголовок, которые находятся в распоряжении вооружённых сил страны, вырастет до 260. При этом ранее власти королевства намеревались оставить к середине 2020-х годов меньше 180 боеголовок.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 марта, в ежегодном докладе генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что основные угрозы для Североатлантического альянса исходят от «более агрессивной» России и «авторитарного» Китая. Эти государства всё теснее сотрудничают, в частности проводят военные учения, подчеркнул он.