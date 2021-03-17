Москва, , 13:06 — REGNUM Счетной палате необходимо проверить реализацию федерального проекта «Автодата», предназначенного для сбора и обработки данных с автотранспортных средств в режиме реального времени. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Хочу обратить внимание, что данный проект нахваливают исключительно задействованные в нем чиновники и подрядчики. Получается, государство выступает в роли лоббиста сомнительного начинания, которое никому не нужно — ни автопроизводителям, ни перевозчикам, ни торговым сетям, ни тем более автовладельцам», — считает Миронов.

Принудительно навязываемые новшества ведут к удорожанию услуг и товаров, росту стоимости самих автомобилей, подчеркнул он.

Депутат предложил не допускать возможного «распила» бюджетных денег под предлогом реализации цифровых проектов. Сегодня эта задача должна стать одним из основных направлений борьбы с бюджетной коррупцией, уверен парламентарий.

Контроль над водителями в России планируется усилить через сервис «Автодата», куда каждые 15 минут будут отправляться десятки параметров из систем автомобиля по VIN-номеру В России намерены настроить Big Data с дорог с привязкой к VIN-номеру машины «Автодата», пишет «Коммерсатъ».

По некоторым данным, общая стоимость проекта составляет около 5 млрд рублей.

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