Санкт-Петербург, 17 марта, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса унесла жизни 26 сотрудников Государственного Эрмитажа, сообщили в пресс-службе федерального учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний дворец

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В музее напомнили, что год назад, 17 марта 2020 года, в Эрмитаже началась «интеллигентная изоляция».

«На четыре месяца музей приостановил приём посетителей и перешёл на работу в режиме онлайн. Спустя год, несмотря на вынужденные ограничения, Эрмитаж снова открыт, а опыт жизни в виртуальном пространстве принёс множество изменений», — отметили в музее.

За это время государственный музей потерял 26 человек: от ковида умирали научные сотрудники, музейные смотрители, сотрудники службы безопасности, которые во время локдауна самоотверженно заботились о сохранности коллекций, инженеры и реставраторы.

«Сегодня мы хотим вместе с вами почтить их память», — отметили в музее.