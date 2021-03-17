Москва, , 13:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощении порядка оформления виз близкими родственниками граждан Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предусматривается возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками граждан РФ, на основании заявления в письменной форме гражданина РФ о въезде указанной категории иностранных граждан в Российскую Федерацию без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД России.

Близкими родственниками считаются супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Для таких иностранных граждан увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года, при этом исключается ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории страны по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Таким образом, разрешенный период пребывания указанной категории иностранных граждан в Российской Федерации составит срок до одного года, что создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации, отмечают авторы.

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