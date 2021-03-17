Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, , 13:08 — REGNUM Тело 45-летнего мужчины обнаружено в одной из палат в Ракитянской центральной районной больнице Белгородской области. Пациент, которому предстояла ампутация ног, покончил с собой.

Мужчина поступил в хирургическое отделение ЦРБ 13 марта с обморожением ног. Врачи не смогли спасти конечности и объявили о предстоящей ампутации. В последний раз медики осматривали пострадавшего 15 марта в 01:30. В 06:50 пациента обнаружили мёртвым, подтверждён факт суицида. По словам заместителя главного врача по медицинской части Ракитянской ЦРБ Виталины Коротченко, из-за сложившейся эпидситуации мужчина находился в палате один, при госпитализации у него не было выявлено психических расстройств.

Штатный психиатр работает в больнице только в дневные часы по будням и поэтому не мог наблюдать пациента в случае ухудшения его психического состояния, сообщает телекомпания «Мир Белогорья».