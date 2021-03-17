Самара, , 13:07 — REGNUM 223 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 52 887 случаев заражения этим вирусом. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть шести пациентов с COVID-19: 89-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 68-летняя и 69-летняя женщины страдали заболеванием эндокринной системы, 76-летняя женщина страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием, 70-летняя и 71-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего же по области скончались 1003 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 49 347 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 марта в регионе выявили 227 случаев заражения коронавирусом.