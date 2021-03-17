Сыктывкар, , 13:04 — REGNUM За последние сутки COVID-19 диагностировали 67 жителям Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 18 случаев, Воркуте, Ухте и Ижемском районе — по 10. На лечении и под наблюдением медиков находятся 2623 человека.

Жертвами COVID-19 за сутки стали два человека, всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 777 жителей республики.