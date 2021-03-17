Саратов, , 13:25 — REGNUM Саратов 17 марта накрыл весенний снегопад. Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Для уборки выпавшего снега привлечены 215 единиц спецтехники и 248 рабочих. Улицы посыпают песко-соляной смесью, уже израсходовано порядка двух тонн. Основное внимание спецслужб сосредоточено на уборке пешеходных зон, спусках и подъемах, на подходах к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

По прогнозам синоптиков, снегопад разной интенсивности в городе ожидается до конца текущей недели. Температура воздуха днем составит 0…+1, ночью — от минус 5 до минус 8 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове в начале марта из-за неустойчивой погоды приостанавливали работу городских катков.

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