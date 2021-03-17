Киев, 17 марта 2021, 13:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя офиса главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса.
Указ о назначении №101/2021 президент Украины подписал 17 марта.
Отметим, в прошлом Брусило занимал должность заведующего отделом главного департамента Государственного протокола и церемониала канцелярии президента Украины.
Напомним, ранее Зеленский назначил Сергея Козыря главой Херсонской областной государственной администрации.
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