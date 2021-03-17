История вопроса

В апреле 2019 года на очередных президентских выборах на Украине во втором туре победил известный украинский и российский комик Владимир Зеленский. ЦИК Украины официально признал его победителем, но проигравший президент Пётр Порошенко сразу заявил, что уже через год может вернуться к президентской власти