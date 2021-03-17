Кызыл, , 13:03 — REGNUM В ГИБДД призвали собственников сельскохозяйственных животных в Туве, чьи стоянки расположены вблизи дорог, обозначать коров и лошадей световозвращающими элементами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, пасущиеся по ночам животные провоцируют аварийные ситуации.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 17 случаев наезда на домашних животных. В результате один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Все ДТП произошли в ночное время. Чаще всего под машину попадают коровы.

«Особую опасность представляют лошади, поведение которых при движении автомобиля, ярком свете фар в ночное либо сумеречное время бесконтрольно и может спровоцировать ДТП», — отметили в ведомстве.

Для предупреждения подобных происшествий инспекторы призывают чабанов использовать световозвращающие ленты и наносить на рога флуоресцентную краску. Это должно обеспечить видимость животных в темноте. Параллельно животноводам разъяснили о запрете оставлять на дороге скот.

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