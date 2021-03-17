Москва, , 13:02 — REGNUM Существенную поддержку рублю оказывает начавшийся период налоговых выплат, за который в бюджет должно поступить около 2,7 трлн рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Благодаря этому рубль вчера достиг минимумов с прошлого июля относительно доллара — 72,5 руб., а относительно евро — с августа, остановив рост на 86,75 руб. за единицу европейской валюты.

Давление на российскую валюту оказывает вновь поднятый вопрос санкций со стороны США, на этот раз — касательно вмешательства Москвы в выборы 2020 года.

Также в фокусе будет заседание ФРС и первичные размещения ОФЗ. Ожидания о повышении ключевой ставки 19 марта вместе с налоговыми бюджетными поступлениями будут оказывать поддержку рублю в течение текущей недели.

Поэтому маловероятно, что сегодня, 17 марта, российская валюта, подешевевшая утром до 73 рублей за доллар и 87 рублей за евро, продолжит сильное падение.

Вилкой на сегодня представляются показатели в 72,70−73,40 руб. за доллар и 86,50−87,50 руб. за евро», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль слабеет перед заседанием ФРС США