Красноярск, , 13:02 — REGNUM Пожилую женщину и ребёнка, пострадавших при пожаре в городе Лесосибирске, доставили санитарной авиацией в Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе Красноярского края.

Уточняется, что женщина и ребёнок будут проходить лечение в Краевой больнице.

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Как сообщало ИА REGNUM, смертельный пожар в деревянном двухэтажном жилом доме в Лесосибирске произошёл ночью 17 марта. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет.

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Пожилая женщина и ещё один ребёнок пострадали и были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. 18 марта в Лесосибирске объявлено днём траура.

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