Москва, , 13:00 — REGNUM Представители «Новой газеты» находятся в контакте с правоохранительными органами по факту химической атаки на здание редакции издания. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление. Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле «заметили этот инцидент».

Песков также подчеркнул, что в случае данного инцидента нет необходимости «в каких-то указаниях администрации».