Манила, , 13:03 — REGNUM Мужчина на Филиппинах умер от COVID-19, вызываемого коронавирусом, после прохождения им вакцинации от нового заболевания. Об этом 17 марта сообщает минздрав страны.

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Уточняется, что житель островного государства скончался 15 марта, он прошел вакцинацию от COVID-19 и при этом его тест на коронавирус показал положительный результат.

«Для тщательного расследования этого случая были задействованы региональные и национальные комитеты по реагированию на побочные проявления после иммунизации (AEFI). По завершении расследования … (специалисты — ред.) пришли к выводу, что смерть вызвана самим COVID-19, а не вакциной от COVID-19. Вакцины … не могут вызывать COVID-19», — говорится в сообщении минздрава Филиппин.

Отметим, ранее в островном государстве началась вакцинация от COVID-19 с использованием китайского препарата Sinovac Biotech, также Филиппины получили вакцину британо-шведской компании AstraZeneca в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX.