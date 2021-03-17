Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В 2020 году благодаря пандемии коронавируса пенсионеры Петербурга стали еще более частыми жертвами мошенников. Об этом заявил врио начальника Главка МВД Дмитрий Баранов, передает корреспондент ИА REGNUM. Баранов особое внимание обратил на так называемые «контактные» мошенничества лицом к лицу.

«В условиях пандемии они многократно увеличились. К сожалению, люди, которые, видимо, не имеют за душой ничего святого, воспользовались этими пандемическими ограничениями, сфера услуг у нас в большей степени перешла в режим онлайн ‑ и там разгул произошел определенный, но кроме того контактные мошенничества: стали обходить наших стариков, пенсионеров такие условно псевдокоммерсанты, которые предлагали товары и услуги по многократно завышенной цене», — пояснил он.

В ноябре 2020 года полиция задержала группу из 16 человек, которые предлагали ставить пенсионерам «особо экономичные» счетчики по 60 тыс. рублей за штуку, хотя их цена составляет только 3 тыс. рублей.

«Естественно, под воздействием уговоров многие соглашались. Более 100 потерпевших, из них 16 блокадников и 24 инвалида. К сожалению, персональные данные этой категории добываются преступниками в свободном доступе. Потом в этой категории преступники работают. Это вопиющие вещи. Но есть понимание в прокуратуре и судах, что эти люди не должны оставаться на воле», — сказал Баранов.

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Кроме того, полиция пытается бороться с мошенническими продажами БАДов по многократно завышенной цене. В 2020 году были пойманы четыре такие группировки.

«Задача поставлена в 2021 году с этим вообще покончить. Это реально, это выполнимо, нужно только заниматься денно и нощно», — сказал Баранов.

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