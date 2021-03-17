Чита, , 12:59 — REGNUM В Забайкальском крае погодные условия и маслоснежная зима способствуют раннему наступлению пожароопасного периода. По словам министра природы РФ Александра Козлова, который в режиме видеоконференцсвязи провёл видеоконференцию с главами регионов, в Забайкалье уже фиксируют первые термические точки.

Представители Росгидромецентра уточнили, что в марте Забайкалью могут грозить только пожары из-за человеческого фактора. Вице-премьер Андрей Гурулев подчеркнул, что Забайкалье завершает формирование лесопожарных отрядов.

«В КГСАУ «Забайкаллесхоз» будет по штату работать 835 человек. Укомплектованность десатно-пожарной службы уже 99% — 237 человек. По второму эшелону у нас заключены договоры на включение сил второго уровня, это 1131 человек, 470 единиц техники, 67 бульдозеров и 11 грейдеров для их транспортирования. Начало пожароопасного сезона мы прогнозируем на 1 апреля. С 1 апреля он начнется в Агинском, Акшинском, Кыринском районах, на части территории Дульдургинского района. С 10−15 апреля — юг, юго-восток, 20 апреля — 1 мая — центральные районы Забайкалья, 20 мая — Каларский район», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на мероприятия по сохранению лесов Забайкальскому краю в 2021 году предусмотрено вдвое больше федеральных средств, чем в 2020-м.

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