Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Представитель Европейского совета Кристиан Даниэльссон, находящийся с визитом в Тбилиси, заявил, что политический кризис, разразившийся в Грузии, якобы отвечает «интересам России». Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» рассказал представитель оппозиционной партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили.

«Даниелсон на первой встрече сказал, что то, что мы делаем, отвечает интересам России. То есть, не то, чтобы какая-либо из сторон является представителем России, но борьба, в которой вы участвуете, ваше такое поведение отвечает интересам России», — сообщил Мегрелишвили.

Он добавил, что никто из лидеров оппозиции, которые присутствовали на той встрече, не стали возражать представителю Евросовета.

Стоит отметить, что в Грузии политики из различных партий регулярно обвиняют оппонентов в том, что они якобы являются «агентами Кремля».

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 12 марта в Грузию прибыл Даниэльсон в качестве медиатора на переговорах между властями и оппозицией.