Берлин, 17 марта, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В сети были опубликованы рендеры, созданные на основе первых шпионских снимков прототипа Opel Astra нового поколения. Рендеры с автомобилем размещены на сайте «Колёса.ru».

«Колёса.ru» Новая Opel Astra

Хэтчбек будет выполнен в новом стиле марки. В лицевой части у новой Astra появится более узкая головная оптика, которая объединена визуально с решёткой радиатора. Что же касается капота, то он станет длиннее, а стойки лобового стекла будут немного передвинуты назад. На крыле появится узкая выштамповка. На корме L-образные задние фонари станут более угловатыми.

В целом пропорции новой Astra похожи на пропорции хэтчбека Peugeot 308. Обе эти модели будут собраны на «тележке» EMP2, которая уже лежит в основе кроссоверов Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и Opel Grandland X.

Дебют Opel Astra нового поколения ожидается в нынешнем году.

Ранее в России был представлен новый грузовой фургон Opel Combo Cargo. Покупателям будут доступны версии с кузовами длиной 4380 мм и 4628 мм.

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