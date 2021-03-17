Сеул, , 13:01 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи продолжает падать на фоне скандала с участием сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации (LH). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей исследовательской компании Research & Search.

Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 16 марта среди 1065 человек, уровень поддержки главы государства составил 36,7%, что на 4,3% меньше, чем на прошлой неделе. Уровень неодобрения, напротив, вырос на 3,4%, до 58,1%.

Известно, что уровень поддержки сократился во всех возрастных категориях, за исключением 30−49 лет. Наибольший спад показателя был замечен среди лиц в возрасте 18−29 лет (-33,6%).