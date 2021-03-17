Москва, , 13:51 — REGNUM Российская певица Манижа Сангин ответила всем недоброжелателям роликом с псевдорасследованием о самой себе. Она опубликовала юмористическое видео на своём YouTube-канале 16 марта.

В «расследовании» Манижа задаётся вопросом «кто же она такая?», и для ответа приглашает «эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования». По заключению «эксперта» Манижа «вообще не человек. Манижа — это соль».

Ролик выполнен в духе передач о тайных заговорах телеканала Рен-ТВ. «Расследование» озвучил Денис Колесников, известный под псевдонимом Кураж-Бамбей.

Ранее телезрители Первого канала в прямом эфире выбрали певицу Манижу представителем от России на «Евровидение-2021». Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.

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