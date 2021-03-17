Киев, , 12:56 — REGNUM Действующая власть Украины боится правды, поэтому она пошла путем установления в стране диктаторского режима, в частности, закрывая оппозиционные телеканалы, которые доносили правду гражданам, заявил 17 марта в эфире телеканала «Первый независимый» народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

Парламентарий отметил, что когда украинцы и оппозиционные политики говорят о том, что медицинская реформа власти уничтожила медицину на Украине и что власть провалила борьбу с коронавирусом, преодоление последствий пандемии и вакцинацию, это и есть реальная правда. По его словам, для того, чтобы никто не говорил правду, чтобы правда не доходила к людям, власть придумала центр противодействия дезинформации.

«Они будут говорить о том, какая власть в Украине хорошая, как она эффективно и настойчиво работает на благо Украины и на благо каждого украинца», — заявил народный депутат.

При этом, продолжил свою мысль политик, оппозиционные политические силы, в первую очередь партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», всё равно не боятся говорить о реальном положении дел в стране.

«Как живет Украина, как живут люди в этой стране, какой уровень зарплат, пенсий, социальной помощи, сколько люди платят за жилищно-коммунальные услуги», — политик перечислил темы, которые регулярно поднимает ОПЗЖ.

Депутат подчеркнул — что бы ни говорила украинская власть по актуальным вопросам политической и жизненной повестки, реальное положение вещей будет говорить людям совсем о другом.

«Центр, который придумала власть — это ее страх перед собственным народом, страх того, чтобы народ не знал реальной правды. Но всё равно правда побеждает, как бы власть ни старалась», — резюмировал Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что центр противодействия дезинформации заработает в марте и объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять всю информацию, появляющуюся в публичном пространстве.

«Начнет работать центр, будут конкретные случаи дезинформации, и тогда станет понятно, какие и кто фейки распространяет, как с ними бороться, какие наказания будут предложены», — сказала она.

Ранее Загородний заявлял, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» надеется на то, что суд примет правильное решение и защитит заблокированные украинские телеканалы.

«Эта надежда появилась после того, когда по требованию нашей фракции нас поддержали другие фракции в Раде. Был принципиальный, серьезный разговор в кабинете главы ВРУ, который закончился тем, что все лидеры фракций подписали письмо, вызывающее на заседание главу СБУ для дачи объяснений: на основании чего было решено закрыть «Первый независимый»», — сказал парламентарий.

Также Загородний отметил, что вопрос вакцинации от коронавируса переведен на Украине в политическую плоскость, со стороны действующей власти наблюдается лишь «политическая трескотня».