Москва, , 12:56 — REGNUM Действующие механизмы регулирования будут сдерживать резкий рост цен на бензин. Об этом 17 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российское правительство держит ситуацию под контролем. Представитель Кремля напомнил, что после скачков цен на топливо в 2018 году созданы специальные демпферные механизмы. Они смягчают влияние факторов, связанных с ростом мировых цен на бензин, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта правительство России провело совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Принято решение скорректировать цену внутреннего рынка на уровне темпов роста розничных цен в 2019—2020 годах. Эта цена заложена в формуле действующего демпферного механизма.

Читайте ранее в этом сюжете: «Даже хуже, чем в 2011 году»: о взрывном росте цен на бензин в РФ