Москва, , 13:02 — REGNUM Свыше 430 млн рублей направлены на модернизацию арктического исследовательского судна «Григорий Михеев». Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает 17 марта пресс-служба правительства.

Средства предназначены для закупки и установки вспомогательных дизель-генераторов общей мощностью 0,6 МВт. Благодаря этому сократятся эксплуатационные расходы, а срок службы судна увеличится по меньшей мере на 15 лет. Работы должны быть завершены в 2022 году.

Судно вернут в эксплуатацию, и спрос на навигационно-гидрографическое сопровождение по Северному морскому пути будет частично удовлетворён, отмечено в пояснительной записке к документу.

Модернизация судна проводится в рамках федерального проекта «Северный морской путь» по превращению СМП в транспортный коридор мирового значения.