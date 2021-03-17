Москва, , 12:56 — REGNUM Роскомнадзор не ведёт никакой деятельности против платформы микроблогов Twitter. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это надзорное ведомство, и надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ. И это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать», — сказал Песков.

По его словам, представители ведомства ведут действия, нацеленные на соблюдение законодательства РФ, а также на принуждение компаний к его выполнению «в случае, если они от этого демонстративно отказываются».

Песков отметил, что администрация президента РФ получает информацию о данных действиях со стороны РКН: «Невозможно себе представить, чтобы любая компания — не важно, какого она размера, любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов РФ».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что действия по возвращению законности в деятельность соцсетей требует одинаковых действий как в отношении больших, так и в отношении средних и мелких компаний.