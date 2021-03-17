Москва, , 12:56 — REGNUM В России будет проведена модернизации исследовательского судна «Григорий Михеев», сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Судно работает в акватории Северного морского пути.

Объём финансирования превысит 430 млн рублей. Уточняется, что средства пойдут на приобретение и установку вспомогательных дизель-генераторов общей мощностью 0,6 МВт.

Срок службы судна после проведения работ, которые планируется завершить в 2022 году, будет увеличен на 15 лет.