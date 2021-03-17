Москва, , 12:55 — REGNUM Для того чтобы наладить в РФ раздельный сбор мусора, нужно соответствующим образом оборудовать мусорные площадки, и поэтому власти страны рассматривают возможность помочь регионам с закупкой контейнеров. Об этом 17 марта заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе заседания комитета Госдумы по экологии в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

Как пояснил министр, рассматриваются разные меры поддержки. В их числе — субсидия регионам на закупку контейнеров, лизинг.

Кроме того, он выразил надежду на то, что закон о вторичных материальных ресурсах позволит решить проблему свалок и улучшит эффективность работы по уменьшению количества мусорных полигонов в России. Как заявил Козлов, чем больше вторсырья будут вводить в оборот, тем меньше его окажется на свалках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Козлов пообещал, что министерство природных ресурсов и экологии РФ будет активно работать над сохранением заповедных мест Краснодарского края.

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