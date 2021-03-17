Красноярск, , 12:54 — REGNUM За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе скончались 3006 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в регионе подтверждено 65 013 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 183 человека.

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