Москва, , 12:57 — REGNUM Если наступит новый период пандемии, то жители России посоветовали, прежде всего, поменьше нервничать (15%), не сдаваться (11%) и соблюдать все противовирусные меры (11%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Посоветовали бы себе накопить подушку безопасности 9%. Не стали бы менять работу 7%. Уделили внимание самообразованию или повышению квалификации 4%. Призвали себя к экономии средств 3%.

Вспомнили о необходимости беречь родных и близких 2%. Еще 2% вложили бы деньги в акции, валюту, биткоин или недвижимость. Не стали бы давать никаких советов и положились на жизнь 12% опрошенных.

Опрос проведён 12−15 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 307 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, третья волна пандемии коронавируса в мире возможна, если люди не будут проявлять достаточной осторожности.

Подробности: В ВОЗ оценили вероятность третьей волны пандемии COVID-19