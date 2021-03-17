Москва, 17 марта 2021, 12:50 — REGNUM Россия учитывает любые сценарии поведения стран Запада в вопросе антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемые, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что у России нет понимания в отношении возможности введения антироссийских санкций именно по причине высокой степени непредсказуемости со стороны стран Запада.