Берлин, , 12:59 — REGNUM Германия должна помочь «вернуть» Крым Украине в качестве компенсации за злодеяния времён Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей авторской колонке в издании Berliner Zeitung.

«Моральный долг Федеративной Республики [Германия] положить конец незаконной «оккупации» Крыма следует, прежде всего, из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем восьми миллионами украинских жертв войны», — написал он.

Мельник напомнил, что за последние сто лет Германия дважды оккупировала Крым, убив сотни тысяч мирных жителей.

Дипломат отметил, что у Германии есть множество возможностей навредить России, заставив её «отдать» Крым Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Украины могут предложить Японии принять участие в работе так называемой «крымской платформы» — площадки переговоров, целью которой является «возвращение» Крыма.

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Напомним, Крым вошёл в состав России после того, как в 2014 году в Киеве произошёл вооружённый государственный переворот. На полуострове прошел референдум о самоопределении.