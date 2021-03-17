Иваново, , 12:49 — REGNUM Полмиллиона рублей в виде целевого гранта выделила администрация города Иваново на развитие уникального музея секретной службы, сообщили в пресс-службе администрации города.

16 марта музей посетил мэр Иванова Владимир Шарыпов, он передал музею издание альманаха «Красный Манчестер» 1925 года. Книга дополнит библиотеку музея, в настоящее время включающую более 700 экземпляров книг, в том числе редких. На средства гранта, выделенные администрацией организации ветеранов госбезопасности «Щит и меч», планируется завершить оформление одного из залов музея и открыть часть экспозиции для посетителей.

Всего историко-краеведческая экспозиция разместится в четырех залах будущего музея, каждый из которых посвящен отдельному периоду работы органов госбезопасности. В музее воссоздан кабинет чекиста, представлена уникальная шифровальная техника и средства спецсвязи, оружие и предметы одежды сотрудников секретных служб. Собрана коллекция фотографий и архивных документов, раскрывающих социальную и политическую обстановку советских лет.