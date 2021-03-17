Сеул, , 12:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено внести поправки в закон «Об иммиграционном контроле» с целью предоставления больших возможностей для выбора места работы иностранным гражданам, проживающим на территории страны и имеющим визу H-2 (рабочая виза). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Согласно действующему законодательству, лица с рабочей визой H-2 могут работать на предприятиях в 39 отраслях, среди которых скотоводство, рыболовство, а также производственных предприятиях с численностью сотрудников не более 300 человек.

В случае если правительство одобрит поправку закону к концу апреля, сфера деятельности владельцев визы H-2 расширится. В частности, лица, имеющий данный тип визы, получат возможность работать в логистических компаниях (на сортировке) и в сфере оптовой торговли фруктами и овощами.