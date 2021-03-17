Калуга, , 17:05 — REGNUM К 60-летию первого полёта человека в космос стартовал художественный конкурс «Привет из Калуги». Лучшие рисунки лягут в основу серии почтовых открыток, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на страницу правительства Калужской области в социальной сети.

Творческий конкурс проводится в трёх номинациях: «Первый космический» — изображение объектов, входящих в «космический маршрут» Калуги и Боровска, «Город Циолковского» — изображение мест или предметов, связанных с именем учёного, и «Изобретаем будущее» — представление о грядущих космических открытиях и изобретениях человечества

На конкурс можно присылать рисунки, гравюры, граттаж, коллаж или создать компьютерную графику. Для участия необходимо до 21 марта включительно отправить работу и заполненную заявку. Итоги будут подведены 25 марта. Победителей ждут призы

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