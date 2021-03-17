Москва, , 12:48 — REGNUM Президентом Федерации кикбоксинга России избран глава Калмыкии Бату Хасиков. Об этом 17 марта сообщили в федерации.

Выборы прошли на внеочередной конференции Федерации кикбоксинга России. Хасиков, который является многократным чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов, избран главой организации.

Напомним, Хасиков был назначен врио главы Калмыкии в марте 2019 года. В сентябре того же года он победил на выборах главы республики.

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