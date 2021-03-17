Пенза, , 13:23 — REGNUM В Пензе в настоящее время на 47 пешеходных переходах установлены светодиодные светильники типа «Кососвет». Недавно обустроили еще 10 переходов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, дополнительным освещением обустроили переходы на улице Захарова, д. 1 и д. 20, на пересечении улиц Захарова и Ставского, в районе «Зоопарка» на улице Красной, д. 7, в районе СОШ №28 на улице Краснова, возле детского сада на улице Подлесная, д. 2, на улице Беляева, д. 27/9, в районе СОШ №18 на улице Беляева, д. 16, на перекрестке улиц Сердобской-Тухачевского (возле дома №18 по улице Тухачевского и дома № 24 по улице Павлушкина).

Специальная контрастная подсветка над переходом в темное время суток лучше освещает пешеходов и делает их заметнее для водителей, что позволяет повысить безопасность на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оборудуют по стандартам безопасности еще 22 пешеходных перехода. Подрядчику необходимо завершить работы до 1 июля 2021 года.

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