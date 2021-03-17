Джакарта, , 12:47 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил о выделении бюджета в размере 1−2 млн индонезийских рупий на возведение религиозных сооружений, сообщает CNN Indonesia.

Помощь предоставляется в рамках программы «Оперативная помощь местам поклонения», и оказавается не только мечетям, но и всем местам отправления культа.

Для крупных культовых сооружений, таких как мечети, ежемесячная помощь будет составлять два млн индонезийских рупий ($138). В то время как небольшие места поклонения будут получать по одному млн рупий ($69).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии передал ВМС подводную лодку, произведенную индонезийской компанией PT PAL Indonesia совместно с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

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